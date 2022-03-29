Аэропорт Сочи открывает 11 новых направлений в летнем расписании

СОЧИ, 29 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание полетов, в котором открываются 11 новых направлений, сообщает пресс-служба авиаузла во вторник.

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"С 7 апреля 2022 года авиакомпания "Россия" запускает международную программу полетов из аэропорта Сочи в шести иностранных государств по 17 направлениям, 11 из которых станут абсолютно новыми для аэропорта. Рейсы будут осуществляться на самолетах российского производства Sukhoi Superjet", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новые рейсы будут выполняться в дополнение к существующим рейсам маршрутной сети авиакомпании. Всего запланированы полеты в 17 иностранных городов: Актау, Актобе, Алма-Ата, Анталья, Атырау, Бодрум, Бухара, Даламан, Ереван, Каир, Нур-Султан, Самарканд, Стамбул, Ташкент, Тель-Авив, Ургенч, Фергана. В весенне-летний сезон планируется выполнение полетов из Сочи по более чем 60 внутренним и 22 международным направлениям.

Так, базовый перевозчик аэропорта Сочи - авиакомпания Nordwind - продолжит выполнять рейсы в соответствии с ранее заявленной программой по 18 направлениям, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Самара и др. Рейсы будут выполняться с частотой минимум 2 рейса в неделю. Также перевозчик планирует расширение международной программы полетов, ожидается открытие рейсов из Сочи в Армению, Иран и Киргизию.