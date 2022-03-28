Россиянка дала советы по отдыху в Абхазии

Россиянка, которая часто путешествует по Абхазии, дала рекомендации по планированию самостоятельного отдыха в стране. Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма» .

В первую очередь девушка призвала заранее задуматься над организацией отпуска, чтобы «не нажить себе проблем в стране». Кроме того, автор посоветовала избегать крупных санаториев, которые, по ее мнению, «остановились в своем развитии еще во времена СССР». С частными домами она также порекомендовала быть осторожнее, так как непредвиденные проблемы с электричеством и газом придется решать самому. Оптимальным вариантом она назвала мини-отели.