Россиянка дала советы по отдыху в Абхазии

Россиянка, которая часто путешествует по Абхазии, дала рекомендации по планированию самостоятельного отдыха в стране. Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма».
В первую очередь девушка призвала заранее задуматься над организацией отпуска, чтобы «не нажить себе проблем в стране». Кроме того, автор посоветовала избегать крупных санаториев, которые, по ее мнению, «остановились в своем развитии еще во времена СССР». С частными домами она также порекомендовала быть осторожнее, так как непредвиденные проблемы с электричеством и газом придется решать самому. Оптимальным вариантом она назвала мини-отели.
«Их в Абхазии становится все больше и больше, есть отличные наборы услуг, часто можно найти даже с бассейном, спа и приличным рестораном на территории», — добавила россиянка.
Помимо прочего, туристка призвала не экономить на экскурсиях и нанять частного гида. По ее словам, аренда автомобиля обойдется в 1900-2500 рублей в день, поэтому выгоднее заранее составить маршрут и передвигаться между локациями на такси.