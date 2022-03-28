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47 минут назад

Названо число вернувшихся на родину рейсами авиакомпании «Россия» туристов

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Отечественная авиакомпания «Россия» с начала марта вернула на родину почти 13,5 тысячи пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя перевозчика.

Названо число вернувшихся на родину рейсами авиакомпании «Россия» туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что в начале марта «Россия» объявила о завершении вывозной программы клиентов туроператора «Библио-Глобус» — авиакомпания помогла вернуться домой более 11 тысячам человек. Кроме того, с 9 марта специальные рейсы перевозчика вывезли из зарубежных стран 2,1 тысячи пассажиров.

«Воздушные суда авиакомпании "Россия" Superjet 100, на которых были организованы специальные рейсы из Стамбула для возвращения пассажиров "Аэрофлота", вернулись в Москву вечером 27 марта. Всего 26 и 27 марта было выполнено два рейса SU/FV6696 в двухклассной компоновке», — добавил собеседник агентства.

Новости путешествий,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,
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