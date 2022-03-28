Названо число вернувшихся на родину рейсами авиакомпании «Россия» туристов

«Воздушные суда авиакомпании "Россия" Superjet 100, на которых были организованы специальные рейсы из Стамбула для возвращения пассажиров "Аэрофлота", вернулись в Москву вечером 27 марта. Всего 26 и 27 марта было выполнено два рейса SU/FV6696 в двухклассной компоновке», — добавил собеседник агентства.