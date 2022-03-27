В Италии зафиксировано падение турпотока

Число иностранных туристов в Италии продолжает снижаться на фоне геополитической ситуации и пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление профильного отделения Assoturismo ассоциации предпринимателей Confesercenti.

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"На восстановлении иностранного туризма из неевропейских стран сказываются такие факторы, как неуверенность из-за пандемии, последствия высоких цен на энергоносители, а также российско-украинский кризис, который к концу февраля привел к значительному сокращению бронирования из стран Восточной Европы. Ниже среднего уровня и число туристов из США",

— говорится в заявлении.

Согласно приведенным данным, в первом квартале прошлого года число иностранных туристов в Италии было на 28% меньше уровня 2019 года. Больше всего это ощущается в городах искусств - там снижение составило 39%. При этом на туристическую отрасль в Италии приходится от 12 до 15% ВВП. Ранее член союза туристических агентств Турции Азиз Гига заявил, что страна ожидает слабый туристический сезон в этом году из-за нестабильной ситуации и санкций западных стран против России.

Положительным для туризма в стране он назвал то, что российский президент Владимир Путин "не ставил никаких ограничений" для российских туристов, и Анкара не стала закрывать свое воздушное пространство для самолетов из России. Что касается туристов из Европы, Гига выразил опасения, что европейские государства могут ввести запрет на отдых своих граждан в Турции, чтобы наказать Анкару за нежелание участвовать в санкционной войне против России.