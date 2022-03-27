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2 часа назад

Индия возобновляет международное авиасообщение

Мария Иглина

Власти Индии возобновляют международное авиасообщение спустя два года после пандемии коронавируса. Аэропорт Нью-Дели начал работу по отправке и приему международных авиарейсов в воскресенье, 27 марта, сообщает "Свободная газета".

Индия возобновляет международное авиасообщение
Фото: unsplash.comunsplash.com

Информационное агентство Press Trust of India со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Индии пишет, что одобрены 1 466 международных рейсов в неделю.

Также отмечается, что работать будут шесть индийских авиаперевозчиков. Кроме этого, разрешение на полеты в Индию даны 60 иностранным авиакомпаниям из 40 государств. Власти страны намерены увеличить число рейсов и их направления.

Ранее эксперты выяснили, как россияне планируют провести отпуск в этом году.

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