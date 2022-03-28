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2 часа назад

Саудовская Аравия снова выдает визы по прибытии

TourDomTourDom

Саудовская Аравия возобновляет государственную программу выдачи виз по прибытии иностранным гражданам. Об этом сообщает издание Saudi Press Agency.

Саудовская Аравия снова выдает визы по прибытии
Фото: TourDomTourDom

Оформить годовой въездной документ по прилете в страну могут обладатели действующих открытых виз США, Великобритании и Шенгенской зоны. При этом туристы должны прибыть в Саудовскую Аравию рейсом одного из национальных перевозчиков – Saudiа, Flynas или Flyadeal, а также приобрести в любом аэропорту государства специальный страховой полис на случай заражения COVID-19.

Кроме того, правило получения визы по прибытии распространяется и на граждан стран, которые участвуют в программе e-visa. В их числе есть и Россия. При этом туристам не обязательно выбирать определенную авиакомпанию для въезда в государство.

«Восстановление программы знаменует собой последний шаг в возвращении Саудовской Аравии к допандемийному уровню открытости для туристов», — прокомментировал Ахмед аль-Хатиб, министр туризма королевства.

Таким образом, у российских путешественников есть выбор в способе оформления документа. Запрос e-visa заранее избавляет пассажиров от необходимости тратить время на получение визы в аэропорту. В остальном разрешения на въезд полностью идентичны.

Что касается ковидных требований, то Саудовская Аравия еще 6 марта отменила все ограничения на поездки в страну. Путешественники освобождаются от необходимости предъявлять на границе сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты.

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