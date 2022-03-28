Саудовская Аравия снова выдает визы по прибытии

Саудовская Аравия возобновляет государственную программу выдачи виз по прибытии иностранным гражданам. Об этом сообщает издание Saudi Press Agency.

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Оформить годовой въездной документ по прилете в страну могут обладатели действующих открытых виз США, Великобритании и Шенгенской зоны. При этом туристы должны прибыть в Саудовскую Аравию рейсом одного из национальных перевозчиков – Saudiа, Flynas или Flyadeal, а также приобрести в любом аэропорту государства специальный страховой полис на случай заражения COVID-19.

Кроме того, правило получения визы по прибытии распространяется и на граждан стран, которые участвуют в программе e-visa. В их числе есть и Россия. При этом туристам не обязательно выбирать определенную авиакомпанию для въезда в государство.

«Восстановление программы знаменует собой последний шаг в возвращении Саудовской Аравии к допандемийному уровню открытости для туристов», — прокомментировал Ахмед аль-Хатиб, министр туризма королевства.

Таким образом, у российских путешественников есть выбор в способе оформления документа. Запрос e-visa заранее избавляет пассажиров от необходимости тратить время на получение визы в аэропорту. В остальном разрешения на въезд полностью идентичны.