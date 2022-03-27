«Крутились как могли»: застрявшая в Таиланде россиянка — о ситуации

Россиянка застряла в Таиланде почти на месяц и рассказала о попытках вернуться домой. Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам девушки, как только начала поступать информация о массовой отмене рейсов, она решила переждать ограничения. «Первые несколько дней была растерянность, новости были одна страшнее другой», — призналась она.

Также путешественница добавила, что ей удалось снять наличные деньги до блокировки банковских карт — из-за ограничениях в средствах ей пришлось пересмотреть бюджет и отказаться от аренды автомобиля.

«Многие не успели, занимали и крутились, кто как мог»,

— рассказала о проблемах туристка.

В итоге россиянка смогла улететь на родину со второй попытки — изначально она попробовала обменять билеты на рейс авиакомпании Qatar Airways. В итоге автор успела на один из последних рейсов Air Astana и добралась до России с пересадкой в Казахстане.