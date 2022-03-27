Индия снимает ограничения на международное авиасообщение

Индия с 27 марта снимает все ограничения на международное авиасообщение, введенные еще 2 года назад из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на Главное управление гражданской авиации страны сообщает Press Trust of India.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По данным издания, к полетам за рубеж допущено шесть индийских авиакомпаний, а разрешения оформлены почти на 1,5 тыс. рейсов по 43 направлениям в 27 стран.

В свою очередь, 60 иностранных перевозчиков из 40 государств получили возможность ставить программы в Индию. Для них управление подготовило порядка 1700 допусков на полеты.

При этом в дальнейшем власти планируют выдавать еще больше разрешений на рейсы, чтобы стимулировать перевозку. В связи с этим аналитики уже прогнозируют постепенное снижение цен на авиабилеты в Индию. Однако стоимость кресел вряд ли приблизится к докоронавирусному уровню из-за ситуации на Украине и роста стоимости авиационного топлива.