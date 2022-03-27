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1 час назад

Индия снимает ограничения на международное авиасообщение

TourDomTourDom

Индия с 27 марта снимает все ограничения на международное авиасообщение, введенные еще 2 года назад из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на Главное управление гражданской авиации страны сообщает Press Trust of India.

Индия снимает ограничения на международное авиасообщение
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По данным издания, к полетам за рубеж допущено шесть индийских авиакомпаний, а разрешения оформлены почти на 1,5 тыс. рейсов по 43 направлениям в 27 стран.

В свою очередь, 60 иностранных перевозчиков из 40 государств получили возможность ставить программы в Индию. Для них управление подготовило порядка 1700 допусков на полеты.

При этом в дальнейшем власти планируют выдавать еще больше разрешений на рейсы, чтобы стимулировать перевозку. В связи с этим аналитики уже прогнозируют постепенное снижение цен на авиабилеты в Индию. Однако стоимость кресел вряд ли приблизится к докоронавирусному уровню из-за ситуации на Украине и роста стоимости авиационного топлива.

Отметим, что до этого страна выпускала самолеты лишь в так называемые воздушные пузыри. Например, это рейсы из Дели в Москву. Теперь нацпер Air India планирует значительно увеличить перевозку в Россию. На подходе программа из Мумбая в столицу РФ. Что касается рейсов в Гоа, то авиакомпания рассматривает и такую возможность, но просит не торопить события. Сначала нужно оценить спрос и только потом планировать программу на курорт.

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