Россияне оценили перспективы поездок в Турцию чартерным поездом

Опрос телеграм-канала «Крыша ТурДома» – «Поедете на турецкие курорты чартерными поездами с юга России, если их удастся организовать туроператорам?» – вызвал живой интерес аудитории. За 2 дня получено более 4800 ответов, что неудивительно – из-за западных санкций авиаперелеты в Турцию стали невозможны для большинства лайнеров отечественных авиакомпаний, туристы крайне заинтересованы в альтернативных вариантах, даже самых экзотических.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Идеей организовать силами туроператоров чартерные поезда из Ростова-на-Дону через крупные города юга РФ, далее – через Азербайджан и Грузию до турецкого Карса ранее поделился руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, проект встретил поддержку у ряда крупных участников туррынка.

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В опросе телеграм-канала «Крыша ТурДома» мнения сторонников и противников доставки путешественников на турецкие курорты поездами разделились почти поровну. «За» – 32 %, из них половина – безоговорочно: «На самолеты надежды уже нет», и столько же – с условием: дорога не должна занимать более двух суток. «Нужны разные варианты для путешествий», «Суперидея! Путь небыстрый, зато живописный – есть на что посмотреть из окна вагона», – пишут в комментариях. Некоторые отреагировали с юмором: «А duty free будет? Тогда можно».

Для 20% участников опроса поездка в Турцию поездом слишком утомительна: «Это почти 3 тыс. км… Удовольствие сомнительное». Ещё 14% не теряют надежды на то, что к лету ситуация с международным авиасообщением нормализуется, а потому не видят нужды в чартерных поездах.

Колеблющихся – 6%, для них решение о поездке в Турцию по железной дороге определяется ценой: «Если будет дешево, почему нет? В противном же случае без Турции обойдусь», – пишут в комментариях.

А 19% сочли идею чартерных поездов шуткой, по всей видимости, не веря в её осуществимость. Действительно, несмотря на то, что железная дорога Баку - Тбилиси - Карс проложена, пассажирское сообщение пока возможно только между столицами Азербайджана и Грузии. Но желающие могут попробовать проехать до Батуми и далее добираться в Турцию на автобусе.

В обсуждении под результатами опроса сразу несколько человек предложили еще один альтернативный авиатранспорту вариант доставки путешественников в Турцию – морскими паромами из Новороссийска в Трабзон, далее – внутренними авиарейсами до курортов. «Из-за пандемии ковида стало не востребовано много пассажирских судов, причем купить их можно по сходной цене. Вполне реально по 4–5 тыс. пассажиров ежедневно в Трабзон отправлять. Кто-то дальше поедет в Анталью, кто-то – в экскурсионный тур по стране или останется отдыхать на Черноморском побережье Турции», – поясняет один из комментаторов. Рассматривают и варианты автомобильных путешествий – если для туристов откроют сухопутные границы РФ: