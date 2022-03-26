Эксперты рассказали, в каких странах снимают COVID-ограничения

Эксперты перечислили страны, где начали отменять ограничения из-за COVID-19. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В Грузии с 28 марта отменяются почти все ковидные ограничения. Любое количество гостей может быть в кафе и ресторанах, на спортивных, культурных и других мероприятиях. Маски необходимо носить в закрытом помещении и транспорте.

В Израиле отменены почти все основные карантинные ограничения. Сертификат о вакцинации больше не нужен для заселения в отели, посещения ресторанов, магазинов и других общественных мест. Необходимо продолжать носить маски до 15 апреля 2022 года.

В Польше отменят с 28 марта масочный режим и карантин для прибывающих из-за рубежа.

Греция планирует к 18 апреля не требовать ковидные пропуска для посещения магазинов, кафе и ресторанов. К летнему сезону обсуждается отмена масок в общественных местах.

Кения снимает по COVID-19 большинство ограничений, включая обязательное ношение защитных масок. Привитым туристам ("Спутник V" признается) больше не нужен ПЦР-тест до вылета. Остальные должны иметь отрицательный результат теста ПЦР за 72 часа до отъезда в Кению и пройти экспресс-тест на антиген по прибытии за 30 долларов.

Сейшельские острова с 15 марта освободили от ПЦР-тестов до вылета туристов, получивших первые две дозы вакцины против COVID-19, а также бустерную дозу, если с момента первичной вакцинации прошло шесть месяцев. Непривитые посетители должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов или экспресс-тест на антиген не старше 24 часов.

В Индии с 31 марта отменяют все меры по сдерживанию распространения COVID-19. Однако ношение масок пока в силе.