Эксперты выяснили, как россияне планируют провести отпуск в этом году

Эксперты узнали, как российские туристы планируют провести отпуск в этом году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.

"Более половины россиян отправятся в путешествия по России, — уточняется в релизе. — Еще шесть процентов поедут в Турцию, Армению, Грузию, Беларусь и другие открытые страны".

Более 12 процентов участников опроса собираются уехать на дачу и сидеть там все лета. Остальные пока не определились с планами.

Есть и те, кто вообще не хочет брать отпуск. Почти каждый пятый планирует посвятить время работе. Некоторые планируют на выходных сделать ремонт дома или пройти курсы повышения квалификации.