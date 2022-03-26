Эксперты выяснили, как россияне планируют провести отпуск в этом году

Эксперты узнали, как российские туристы планируют провести отпуск в этом году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
"Более половины россиян отправятся в путешествия по России, — уточняется в релизе. — Еще шесть процентов поедут в Турцию, Армению, Грузию, Беларусь и другие открытые страны".
Более 12 процентов участников опроса собираются уехать на дачу и сидеть там все лета. Остальные пока не определились с планами.
Есть и те, кто вообще не хочет брать отпуск. Почти каждый пятый планирует посвятить время работе. Некоторые планируют на выходных сделать ремонт дома или пройти курсы повышения квалификации.
До этого мы рассказывали, что опасно есть в отпуске.