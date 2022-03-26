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3 часа назад

Туры в Калининград: как увеличение продолжительности перелета сказывается на спросе

TourDomTourDom

Авиаперелет из Москвы в Калининград стал на 1 час продолжительнее после закрытия европейскими странами неба для лайнеров наших авиакомпаний.

Туры в Калининград: как увеличение времени перелета отразилось на спросе
Фото:  tourdom.ru tourdom.ru

До введения западных санкций в отношении российских перевозчиков маршрут пролегал почти по прямой – над Беларусью и Литвой, время в пути составляло 1 час 45 мин.

Теперь же самолетам приходится следовать на север, через Ленинградскую область, а затем делать крюк над Балтийским морем. Полёт стал занимать 2 часа 40 мин.

По словам представителей туроператоров, лишний час в пути не привел к снижению спроса на поездки в Калининград. Бронирования туров на майские праздники даже выросли и почти вышли на уровень допандемийного 2019 года. Активизации интереса к отдыху в Калининграде способствует скудный выбор заграничных альтернатив – авиарейсы за рубеж сейчас выполняются лишь в считанное число стран.

Как поясняют участники рынка, железнодорожный маршрут в балтийский анклав РФ практически не востребован у туристов – путешественники предпочитают авиарейсы. Отправиться из Москвы в Калининград поездом через территорию Литвы по-прежнему можно (время в пути 18–20 часов). Однако для этого необходим загранпаспорт.

Кроме того, при покупке билета нужно оформлять Упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД ЖД) – при его выдаче касса направляет запрос в посольство Литвы в Москве, после чего в течение 28 часов требуется ждать разрешения на право транзитного проезда по литовской территории. В случае отказа – вернут деньги за билет. УПД ЖД не нужен, если у туриста есть действующая шенгенская виза.

А вот процедура покупки авиабилета в Калининград ничем не отличается от бронирования перелета в любой другой город России, никаких дополнительных документов, кроме общегражданского паспорта, не нужно.

25 марта наиболее доступные места на рейсах из Москвы в Калининград отправлением туда 30 апреля, обратно – 7 мая предлагал лоукостер «Победа» – 12,9 тыс. руб., доплата за багаж – 2,6 тыс. руб.

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