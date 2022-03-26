Туры в Калининград: как увеличение времени перелета отразилось на спросе

Авиаперелет из Москвы в Калининград стал на 1 час продолжительнее после закрытия европейскими странами неба для лайнеров наших авиакомпаний.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

До введения западных санкций в отношении российских перевозчиков маршрут пролегал почти по прямой – над Беларусью и Литвой, время в пути составляло 1 час 45 мин.

Теперь же самолетам приходится следовать на север, через Ленинградскую область, а затем делать крюк над Балтийским морем. Полёт стал занимать 2 часа 40 мин.

По словам представителей туроператоров, лишний час в пути не привел к снижению спроса на поездки в Калининград. Бронирования туров на майские праздники даже выросли и почти вышли на уровень допандемийного 2019 года. Активизации интереса к отдыху в Калининграде способствует скудный выбор заграничных альтернатив – авиарейсы за рубеж сейчас выполняются лишь в считанное число стран.

Как поясняют участники рынка, железнодорожный маршрут в балтийский анклав РФ практически не востребован у туристов – путешественники предпочитают авиарейсы. Отправиться из Москвы в Калининград поездом через территорию Литвы по-прежнему можно (время в пути 18–20 часов). Однако для этого необходим загранпаспорт.

Кроме того, при покупке билета нужно оформлять Упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД ЖД) – при его выдаче касса направляет запрос в посольство Литвы в Москве, после чего в течение 28 часов требуется ждать разрешения на право транзитного проезда по литовской территории. В случае отказа – вернут деньги за билет. УПД ЖД не нужен, если у туриста есть действующая шенгенская виза.

А вот процедура покупки авиабилета в Калининград ничем не отличается от бронирования перелета в любой другой город России, никаких дополнительных документов, кроме общегражданского паспорта, не нужно.