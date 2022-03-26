Аэрофлот возобновляет полеты за рубеж

Аэрофлот возобновляет международные полеты по 17 направлениям в шесть стран, сообщает ИА DEITA.RU. Рейсы будут восстанавливать, начиная с 7 апреля, но билеты можно оформлять уже сейчас.

Фото: Deita.ru Deita.ru

Это рейсы, отданные дочерней компании Аэрофлота «России» и выполняемые из Сочи. Из главного города-курорта Краснодарского края можно будет улететь в четыре города Турции: Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул, в Израиль (Тель-Авив) и Египет (Каир). Также открыта продажа билетов в Армению (Ереван).

По пять направлений направлений открыто в Узбекистан (Бухара, Самарканд, Ташкент, Ургенч, Фергана) и Казахстан (Актау, Актобе, Алма-Ата, Атырау, Нур-Султан).

Больше всего рейсов, к радости туристов, откроют в Стамбул и Анталью (по 19 и 17 в неделю). Если учесть, что в Турции ещё и карту «Мир» принимают, то у любителей отдыха за границей есть шанс неплохо провести отпуск.

Аэрофлот рассматривает возможность восстановления международной программы полётов из других городов России.

Ранее по рекомендации Росавиации Аэрофлот оставил только рейсы в Минск. Международное авиасообщение практически полностью остановилось из-за западных санкций (отзыв лизинговых самолётов плюс закрытое воздушное пространство). Несколько южных аэропортов России приостановили работу из-за близости к зоне боевых действий на Донбассе и до сих пор не вернулись к штатному режиму работы.

Из-за авиационного коллапса московский аэропорт Шереметьево, крупнейшая воздушная гавань страны, отправляет в простой 40% работников – слишком больная доля в расписании аэропорта приходилась на международные рейсы.