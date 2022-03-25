Швеция снимет все ограничения на въезд туристов

С первого апреля власти Швеции снимут все антиковидные ограничения для туристов из государств, не входящих в Евросоюз. Об этом сообщается на официальном сайте правительства королевства.
Так, путешественники, в том числе россияне, смогут въехать в скандинавскую страну без предъявления отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации.
По данным сервиса OneTwoTrip, долететь до Швеции удобней всего с пересадкой в Турции. Также доступны варианты стыковок в Белграде, Дохе и Дубае.
Ранее стало известно, что"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран.