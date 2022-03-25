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39 минут назад

Швеция снимет все ограничения на въезд туристов

Мария Иглина

С первого апреля власти Швеции снимут все антиковидные ограничения для туристов из государств, не входящих в Евросоюз. Об этом сообщается на официальном сайте правительства королевства.

Швеция снимет все ограничения на въезд туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, путешественники, в том числе россияне, смогут въехать в скандинавскую страну без предъявления отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации.

По данным сервиса OneTwoTrip, долететь до Швеции удобней всего с пересадкой в Турции. Также доступны варианты стыковок в Белграде, Дохе и Дубае.

Ранее стало известно, что"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран.

Новости путешествий,Аэрофлот,ЕС,
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