Швеция снимет все ограничения на въезд туристов

С первого апреля власти Швеции снимут все антиковидные ограничения для туристов из государств, не входящих в Евросоюз. Об этом сообщается на официальном сайте правительства королевства.

Так, путешественники, в том числе россияне, смогут въехать в скандинавскую страну без предъявления отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации.

По данным сервиса OneTwoTrip, долететь до Швеции удобней всего с пересадкой в Турции. Также доступны варианты стыковок в Белграде, Дохе и Дубае.