Финляндия остановила прием поездов из России

Финская железнодорожная компания VR Transpoint приостанавливает прием поездов из России с 27 марта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию.

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Там отметили, что из-за санкций против РЖД продолжать движение в сторону России невозможно, а сама VR Group обязана соблюдать санкционный режим. Прием поездов из России будет остановлен с 12.00 27 марта 2022 года.

Ранее финский государственный железнодорожный оператор VR уточнил, что движение поездов Allegro между Хельсинки и Петербургом прекратят с 28 марта. Как долго поезда не будут ходить по этому маршруту, не говорится.

До этого газета Helsingin Sanomat сообщила, что Allegro перестанет курсировать между Хельсинки и Петербургом с субботы, 26 марта. Причиной для отмены маршрута называлась его нецелесообразность. По словам министра управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайне, все желающие уже вернулись в Финляндию из России.