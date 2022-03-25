Россиян предупредили о дефиците мест на курортах Абхазии летом

Эксперты туриндустрии назвали среднюю стоимость отдыха в Абхазии в предстоящем летнем сезоне, а также предупредили о повышенном спросе на направление среди россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным представителей туристического рынка, за последние три недели объем бронирований путевок увеличился на 15-30 процентов. В компании «Интурист» подчеркнули, что путешественники предпочитают планировать отпуск заранее из-за более низких цен на авиабилеты.

Туроператоры также заявили, что сейчас наблюдается дефицит мест в популярных объектах размещения — продажи на летние месяцы могут завершиться уже к концу апреля.

«Самые востребованные объекты размещения и категории номеров рекомендуем бронировать уже сейчас, так как ближе к сезону и по ряду отелей мест уже не будет»,

— отметили в «Русском Экспрессе».

При этом в АТОР уточнили, что существенного повышения стоимости проживания на курортах Абхазии не ожидается, так как любое изменение цен «будет чувствительно для спроса».