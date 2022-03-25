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1 час назад

Россиян предупредили о дефиците мест на курортах Абхазии летом

Lenta.ruLenta.ru

Эксперты туриндустрии назвали среднюю стоимость отдыха в Абхазии в предстоящем летнем сезоне, а также предупредили о повышенном спросе на направление среди россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиян предупредили о дефиците мест на курортах Абхазии летом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным представителей туристического рынка, за последние три недели объем бронирований путевок увеличился на 15-30 процентов. В компании «Интурист» подчеркнули, что путешественники предпочитают планировать отпуск заранее из-за более низких цен на авиабилеты.

Туроператоры также заявили, что сейчас наблюдается дефицит мест в популярных объектах размещения — продажи на летние месяцы могут завершиться уже к концу апреля.

«Самые востребованные объекты размещения и категории номеров рекомендуем бронировать уже сейчас, так как ближе к сезону и по ряду отелей мест уже не будет»,

— отметили в «Русском Экспрессе».

При этом в АТОР уточнили, что существенного повышения стоимости проживания на курортах Абхазии не ожидается, так как любое изменение цен «будет чувствительно для спроса».

Как рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, средний чек на отдых одного человека составляет 2,5 тысячи рублей в день — в сумму входит проживание и двухразовое питание. Размещение в бюджетной гостинице обойдется в 1,4 тысячи с человека в сутки, в отеле или пансионате более высоко уровня — в 4,4 тысячи рублей.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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