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2 часа назад

Американские тараканы захватили Сочи

Мария Иглина

Еще три года назад стало известно о появлении американского таракана (Periplaneta americana) в национальном парке Сочи. В конце 2021 года их уже можно было найти по всему городу. Об этом сообщил сочинский национальный парк, передает WMJ.

Американские тараканы захватили Сочи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Длина одного из крупнейших тараканов в мире может достигать пяти сантиметров, а его усы — свыше девяти сантиметров. Руководитель проекта "Дикий Юг" Андрей Помидоров заявил, что для человека этот вид тараканов не опаснее прусака или черного:

"Для местной экосистемы опасности тоже не представляет, так как с большой вероятностью дальше зданий не уйдет. Максимум будет конфликт с местными тараканами в конкретном помещении".

Помидоров также отметил, что американский таракан способен вызывать аллергию и разносить болезни, как и любое другое насекомое.

Ранее в Сочи забронировали около 80 процентов отелей на лето.

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