"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран

"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Об этом сообщает перевозчик.
Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.
"Полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться на самолетах отечественного производства Superjet100. Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа", - добавляет компания.
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