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3 часа назад

"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран

Даша Краснова

"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Об этом сообщает перевозчик.

"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

"Полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться на самолетах отечественного производства Superjet100. Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа", - добавляет компания.

До этого мы рассказывали, какие страны бывшего СССР пользуются спросом у россиян.

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