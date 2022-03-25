"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран

"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Об этом сообщает перевозчик.

Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

"Полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться на самолетах отечественного производства Superjet100. Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа", - добавляет компания.