Эксперты назвали популярное направление у россиян на весну

Россияне не прекращают планировать отдых за границей, самым популярным зарубежным направлением на апрель-май стала Турция. Об этом сообщает исследование онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, говорит РИА Новости.

"Рост курса валют и сложности авиаперевозок не останавливают отдыхающих. Россияне на апрель и май уже запланировали поездки за рубеж. Большинство туристов, выбравших для себя отдых не в России, собираются съездить в Турцию. Таких путешественников — 66%", — выяснили специалисты.

Следом за Турцией по популярности следуют Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия. Аналитики также узнали, что российские туристы, как правило, выбирают этой весной путешествие на девять дней. Цена за тур в среднем составила 119 тысяч рублей.

"Мы ожидаем, что российские путешественники продолжат отдыхать в Турции, туроператоры уже готовят полетные программы на весну и лето в новых условиях. На данный момент это направление выбрали на лето более 50% туристов. Часть из них забронировали путешествия еще зимой", — объяснил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Он также отметил, что многие россияне предпочтут отечественные пляжи. Спрос на них составляет около 30% от всех купленных туров на июнь-август.