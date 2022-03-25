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1 час назад

Венгрия отменяет все ограничения по COVID-19 для туристов

TURIZM.RUTURIZM.RU

В Венгрии теперь не осталось мест, где ношение защитных масок обязательно. Путешественники могут въезжать в Венгрию без необходимости какой-либо вакцинации, сертификатов и справок об иммунитете и выздоровлении, и даже без тестов.

Венгрия отменяет все ограничения по COVID-19 для туристов
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Более того, сертификаты о вакцинации больше не требуются для входа на закрытые мероприятия, конгрессы и конференции, отели и спа-салоны, а также на мероприятия любого типа на открытом воздухе.

Прежнее постановление правительства, напомним, закрыло границы и временно восстановило пограничный контроль с начала сентября 2020 года. В июне 2021-го сухопутные и водные границы открылись без ограничений для въезжающих из Австрии, Словении, Хорватии, Сербии, Румынии и Словакии.

Россияне вплоть до конца февраля 2022 года охотно пользовались упрощенным въездом в Венгрию, удобными авиаперелетами «Аэрофлотом» и Wizz Air, признанием венграми вакцины «Спутник V» и беспроблемным транзитом в любую точку Европы.

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