Венгрия отменяет все ограничения по COVID-19 для туристов

В Венгрии теперь не осталось мест, где ношение защитных масок обязательно. Путешественники могут въезжать в Венгрию без необходимости какой-либо вакцинации, сертификатов и справок об иммунитете и выздоровлении, и даже без тестов.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Более того, сертификаты о вакцинации больше не требуются для входа на закрытые мероприятия, конгрессы и конференции, отели и спа-салоны, а также на мероприятия любого типа на открытом воздухе.

Прежнее постановление правительства, напомним, закрыло границы и временно восстановило пограничный контроль с начала сентября 2020 года. В июне 2021-го сухопутные и водные границы открылись без ограничений для въезжающих из Австрии, Словении, Хорватии, Сербии, Румынии и Словакии.