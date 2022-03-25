У туристов за границей кончаются лекарства

Пост в Телеграме главы Ростуризма Зарины Догузовой, в котором она поделилась актуальной информацией о том, как идет процесс возвращения наших путешественников из-за границы на родину, за один день, 24 марта, собрал более 150 комментариев. Своей болью и проблемами делятся люди, еще остающиеся за рубежом (по данным Федерального агентства, эвакуации ожидает около 6,5 тыс. организованных туристов, 83 тыс. уже вывезено. – Ред.).

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Ни денег, ни лекарств

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Тревогу вызывает гуманитарная ситуация – положение некоторых путешественников иначе как бедственным не назовешь. Невозможность вернуться с отдыха из-за вынужденной отмены рейсов российскими авиакомпаниями застала их врасплох. «Моей внучке 8 месяцев, нужны памперсы и детская еда, а купить не на что, с 9 марта ждем вылета»; «Дочь с семьей в Хургаде. Должны были улететь в Москву 11 марта, но до сих пор там. С ними ребенок 3 лет. Денег в обрез! Проживание в отеле приходится оплачивать самостоятельно, так как условия в гостинице, которую туроператор предоставил на дни сверх тура, оказались невыносимыми»; «Из Шарм-эль-Шейха с 10 марта люди не могут вернуться домой. Там пенсионеры, у них заканчиваются необходимые лекарства. Предлагают покупать в местных аптеках, но нужных медикаментов там нет», – пишут в комментариях туристы, их родственники в России, а также турагенты.

Полупустые самолеты

Туристы в недоумении – почему их порой не сажают на вывозные рейсы, тогда как в самолетах есть свободные места? «Лайнеры в Россию вылетают полупустые»; «Борт в Минеральные Воды отправился незаполненным, но нам с маленьким ребенком в посадке отказали», – жалуются путешественники.

Некоторые считают причиной отсутствие четкой координации – нет единого штаба, отвечающего за вывоз. Есть проблемы и с актуальностью информации о нуждающихся в возвращении на родину. «Нужно ориентироваться не на списки вылетевших на отдых, а на данные о туристах, еще остающихся в отелях. Ведь некоторые, подав заявку на вывозной рейс, по факту его не дожидаются, и покупают билеты самостоятельно, например, на стыковочные перелеты иностранных авиакомпаний. При этом ранее зарезервированные ими места пустуют, но других туристов на них не сажают», – описывают ситуацию очевидцы.

«Мы такие же граждане РФ»

Ростуризм пока не приводил статистики по количеству самостоятельных путешественников, вынужденно остающихся за рубежом. Их проблемы острее, чем у отправившихся на отдых по линии туроператоров. «У нас обратные билеты российской авиакомпании, предложили альтернативу иностранным перевозчиком, но с большой доплатой»; «Через третьи страны – только за свой счет!» – пишут застрявшие за границей. Есть примеры полной безысходности: «Мы самостоятельные туристы на Кипре, семья с беременной мамой и тремя малышами. Наш самолёт отменили 3 марта, на единственный вывозной рейс 4-го нас не взяли. У меня заканчивается паспорт, вылететь иностранной авиакомпанией не представляется возможным». Один из отчаявшихся вернуться на родину не скрывает эмоций: «Самостоятельные туристы – такие же граждане России, почему нам никто не хочет помочь?»

Впрочем, есть и отзывы тех, кто благодарен туроператорам, а также «Аэрофлоту», S7 и другим российским авиакомпаниям, которые втридорога покупают билеты для своих пассажиров у иностранных перевозчиков. Процесс вывоза идёт медленно, но идёт.

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