Застрявшие в Египте россияне рассказали о поддержке местных

Туристы из Челябинска, застрявшие в Египте, рассказали об отношении к ним местных жителей. По словам челябинцев, к ним относятся замечательно.

Фото: unsplash.com unsplash.com

«Вот уже три недели мы в Египте вместо положенных семи дней, и здесь замечательное отношение к русским! Все очень вежливые, приветливые и говорят: "Россия, я буду скучать!"»,

— сообщила URA.RU туристка Татьяна.

Женщина добавила, что они сменили несколько отелей, и почувствовали теплое отношение местных на себе. Также Татьяна рассказала о своем туроператоре, благодаря которому их поселили в 4-5 звездочные отели по программе «all inclusive». Все это время они живут на первой береговой линии. В номерах, по словам туристки, убирают каждый день, выдают воду, и полноценное питание. С туристов не берут за обслуживание ни копейки.

Ранее стало известно, что челябинская семья застряла в Египте без денег. Супруги решили возвращаться домой за свой счет. Туроператор подобрал для них билеты по минимальной стоимости — 40 тысяч рублей за билет.