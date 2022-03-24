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1 час назад

Египтяне поддерживают застрявших челябинских туристов

Ura.RuUra.Ru

Туристы из Челябинска, застрявшие в Египте, рассказали об отношении к ним местных жителей. По словам челябинцев, к ним относятся замечательно.

Застрявшие в Египте россияне рассказали о поддержке местных
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Вот уже три недели мы в Египте вместо положенных семи дней, и здесь замечательное отношение к русским! Все очень вежливые, приветливые и говорят: "Россия, я буду скучать!"»,

— сообщила URA.RU туристка Татьяна.

Женщина добавила, что они сменили несколько отелей, и почувствовали теплое отношение местных на себе. Также Татьяна рассказала о своем туроператоре, благодаря которому их поселили в 4-5 звездочные отели по программе «all inclusive». Все это время они живут на первой береговой линии. В номерах, по словам туристки, убирают каждый день, выдают воду, и полноценное питание. С туристов не берут за обслуживание ни копейки.

Ранее стало известно, что челябинская семья застряла в Египте без денег. Супруги решили возвращаться домой за свой счет. Туроператор подобрал для них билеты по минимальной стоимости — 40 тысяч рублей за билет.

После решения Евросоюза закрыть небо для России с 27 февраля из-за спецоперации РФ на Украине, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям приостановить полеты за границу. Часть российских туристов до сих пор не могут вернуться на родину. Целью спецоперации РФ, как заявил президент Владимир Путин, являются демилитаризация и денацификация Украины. Решение о ее проведении Путин принял из-за того, что жители Донбасса в течение 8 лет подвергались обстрелам со стороны Украины, помимо прочему ВСУ планировало наступление на ДНР и ЛНР, а также на Крым.

Новости путешествий,Владимир Путин,Росавиация,ЕС,
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