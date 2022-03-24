В Крыму просят РЖД запустить туристические чартеры

С продлением ограничений на полеты в южные города России, в том числе в Крым, до 1 апреля, а в перспективе, возможно, и на более долгий срок перед туристами встал насущный вопрос, как добраться до полуострова. TourDom.ru выяснил, сколько стоят билеты и какой помощи ждут от РЖД туроператоры.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Сейчас осталось два варианта. Первый – на личном транспорте через Крымский мост. На полуостров летом и на майские традиционно приезжает много автомобилистов. В этом сезоне самостоятельных путешественников, очевидно, будет гораздо больше.

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Второй способ – железная дорога. Пока в Крым ходят только поезда транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс». И их количества явно не хватает, даже притом что цены выше по сравнению с авиабилетами, а ехать больше суток.

На первые майские праздники проезд из Москвы в Симферополь только в один конец стоит от 3800 плацкарт и от 5 тыс. руб. купе. Купе в оба конца на нижней полке обойдутся примерно в 14 000 руб.

При этом на 30 апреля в поезде № 028Ч осталось всего одно нижнее и 4 верхних места, в поезде № 092М – 47 нижних, 138 верхних – в плацкарте, 2 нижних и 2 верхних – в купе.

Впрочем, в регионе надеются, что дефицита перевозки все-таки удастся избежать. Повод для оптимизма дал глава РЖД Олег Белозеров. Он анонсировал приход компании-монополиста в Крым, объяснив это тем, что Российские железные дороги и так уже попали под санкции и теперь им бояться нечего.

«Поездов будет больше, цены на них ниже. Мы как туроператор направили свои предложения по программам на основе ж/д чартеров в Министерство курортов республики, а оно уже в Ростуризм и Госдуму. Нам очень нужна поддержка федерального центра и региональной власти. А именно: реклама проекта ж/д чартеров и предоставление региональным туроператорам приоритетного права заключения договоров по блокам мест в поездах. Кроме того, государство сейчас прорабатывает вопрос субсидирования таких перевозок в Крым. Мы за то, чтобы деньги были направлены на стимулирование организованного турпотока, чтобы путешествовать на поездах с туроператорами было выгоднее»,

– прокомментировала TourDom.ru Дарья Журавлева, учредитель туроператора «Мир прекрасен» и руководитель Ассоциации инициатив севастопольского турбизнеса (АИСТ).