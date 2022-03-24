Какие страны бывшего СССР пользуются спросом у россиян

На фоне ограничений на авиасообщение российским туристам предлагается альтернатива в виде бывших республик СССР. О том, какие страны пользуются наибольшим спросом рассказала «Газете.Ru».

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Эксперты выяснили, что самой популярным направлением оказалась Армения. На майские праздники россияне бронировали вылеты в Ереван, но сейчас расписание постоянно меняется, поэтому продажи туров в Армению в данный момент «нельзя назвать стабильными».

Другие популярные направления — Азербайджан, Узбекистан, Грузия. Спрос на поездки в эти страны сейчас повысился.

По данным Издания, экскурсионный тур в Армению на три ночи на двоих с вылетом в мае стоит от 85 400 руб. (с перелетом, питание все включено). Горнолыжный тур в эту же страну будет стоить от 87 000 руб. на четыре ночи (все включено), туры с лечением – от 137 500 руб. на семь ночей (с перелетом, трехразовое питание и лечение).

Тур с экскурсиями по Азербайджану на пять ночей с питанием будет стоить от 100 900 рублей для россиян.

При этом, по данным сервисов по бронирванию туров и билетов, высоким спросом пользуются только туры на курорты Абхазии. Об этом изданию рассказал директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel Евгений Гинзбург. В марте на туры в Абхазию пришлось 5% продаж. В прошлом году этот показатель в марте был на 2% меньше. Тур в республику вместе с перелетом, трансфером и проживанием в марте будет стоить от 23 тыс. руб. на двоих на семь дней.