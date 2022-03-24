Сингапур разрешит въезд привитым туристам по ПЦР-тесту

Власти Сингапура с 1 апреля разрешат въезд в страну полностью привитым туристам по одному ПЦР-тесту. О послаблениях сообщается в документе, опубликованном на официальном государственном информационном портале.

Согласно новым правилам, полностью привитые туристы и дети в возрасте до 12 лет могут приехать в популярную азиатскую страну только с ПЦР-тестом, который необходимо сдать не позднее чем за два дня до вылета. При этом в Сингапуре признается девять вакцин от коронавируса, в том числе Moderna, Pfizer и Astrazeneca, однако российских препаратов в списке нет.

Непривитым путешественникам разрешается въезд в Сингапур только при наличии особых оснований. Кроме того, помимо сдачи ПЦР-теста перед поездкой они должны пройти семидневную самоизоляцию по прибытии, а после сдать еще один анализ на коронавирус.

Также с 1 апреля отменяется схема Vaccinated Travel Lanes (VTL), в рамках которой вакцинированные пассажиры пользовались особыми рейсами для въезда в страну, и квота на число прибывающих привитых туристов.