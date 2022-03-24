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2 часа назад

Россия сняла ограничения на въезд в две страны

Стелла Шмель

Российская Федерация приняла решение снять ограничения на въезд еще в две страны. Теперь нет ограничений на перемещение через сухопутную государственную границу между Россией и Казахстаном и Монголией. Новые правила вступят в силу 30 марта.

Россия сняла ограничения на въезд в две страны
Фото: unsplash.com/@sumskoydmitryunsplash.com/@sumskoydmitry

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участник российско-казахстанской границы",

- пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Оперштаба.

Ранее мы писали, что режим ограничения полетов на юге России продлен.

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