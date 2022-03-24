Застрявших в Мексике россиян с младенцем выселяют в приют

Семья с грудным младенцем из России, которая застряла в Мексике, не может оплатить проживание в отеле. Им придется до конца недели съехать в ближайший приют. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала пострадавшая из-за прекращения полетов россиянка Эльмира.

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«Новостей о возвращении домой нет. Теперь мы вынуждены ехать в приют. Деньги закончились. Там можно максимум прожить две недели. Это бесплатно. В общем, мы в полной засаде, очень страшно. Не было бы ребенка, мне было бы не так жутко. Я могу перебиться. Но дочке только три недели от рождения, она совсем крошка. Мы пока не переехали. Собираемся туда в субботу. Сейчас вся наша надежда на вывозные рейсы. Больше не на что надеяться», — рассказала женщина.

Семья прилетела в Мексику еще до закрытия воздушного пространства для российских самолетов. Сейчас за границей банковские карты россиян заблокированы. По данным поисковика авиабилетов Aviasales, самый дешевый рейс из Канкуна в Москву на 25 марта стоит 284 тысячи рублей. При этом время в пути — больше двух суток.