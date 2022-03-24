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2 часа назад

Застрявших в Мексике россиян с младенцем выселяют в приют. «Деньги закончились»

Семья с грудным младенцем из России, которая застряла в Мексике, не может оплатить проживание в отеле. Им придется до конца недели съехать в ближайший приют. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала пострадавшая из-за прекращения полетов россиянка Эльмира.

Застрявших в Мексике россиян с младенцем выселяют в приют
Фото: PixabayPixabay

«Новостей о возвращении домой нет. Теперь мы вынуждены ехать в приют. Деньги закончились. Там можно максимум прожить две недели. Это бесплатно. В общем, мы в полной засаде, очень страшно. Не было бы ребенка, мне было бы не так жутко. Я могу перебиться. Но дочке только три недели от рождения, она совсем крошка. Мы пока не переехали. Собираемся туда в субботу. Сейчас вся наша надежда на вывозные рейсы. Больше не на что надеяться», — рассказала женщина.

Семья прилетела в Мексику еще до закрытия воздушного пространства для российских самолетов. Сейчас за границей банковские карты россиян заблокированы. По данным поисковика авиабилетов Aviasales, самый дешевый рейс из Канкуна в Москву на 25 марта стоит 284 тысячи рублей. При этом время в пути — больше двух суток.

На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денационализации Украины, начавшейся 24 февраля, многие страны ввели санкции в отношении России. В частности, было объявлено о закрытии воздушного пространства. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 8 марта приостановить рейсы из-за рубежа. 12 марта официальный интернет-ресурс правительства России «Объясняем РФ» сообщил, что узнать об актуальных вывозных рейсах для туристов можно на сайтах Ассоциации туроператоров России, Ростуризма, Минтранса, Росавиации и МИД России, а также на сайтах авиакомпаний.

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