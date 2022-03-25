Туроператоры вывезли из-за рубежа 90% российских организованных туристов - более 85 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

"На сегодняшний день туроператоры вернули в Россию 90% всех организованных туристов, которые находились за границей в момент, когда начались сложности с авиасообщением - это более 85 тыс. человек. Сегодня у нас еще порядка 5,5 тыс. организованных туристов остается за рубежом",

- сказала Догузова.

По данным Ростуризма, больше всего организованных туристов из России находится в Египте - около 4 тыс. человек. Процесс возвращения усложнился и занимает больше времени из-за новых западных санкций в отношении самолетов, которыми планировалось выполнять специальные рейсы из Египта в Россию, объяснили в ведомстве. Вместе с тем туроператоры продолжают ежедневно возвращать российских организованных туристов домой, в том числе на стыковочных рейсах зарубежных авиакомпаний через третьи страны.

Значительно меньше россиян находится в ОАЭ (менее 1 тыс. человек), Турции (около 690 человек), на Мальдивах (порядка 60 человек) и в Таиланде (менее 50 человек). Туроператоры в настоящее время занимаются их возвращением домой, в основном - рейсами зарубежных авиакомпаний через третьи страны.