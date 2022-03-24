Режим ограничения полетов на юге России продлен

Режим временного ограничения полетов в аэропортах южной и центральной части России было решено продлить до 1 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Росавиации.

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"До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста".

Также российским компаниями рекомендуется перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. По возможности направляя самолеты в аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Все аэропорты, кроме указанных выше, работают в штатном режиме.