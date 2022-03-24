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3 часа назад

Режим ограничения полетов на юге России продлен

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Режим временного ограничения полетов в аэропортах южной и центральной части России было решено продлить до 1 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Росавиации.

Режим ограничения полетов на юге России продлен
Фото: unsplash.com/@glopaterunsplash.com/@glopater

"До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста".

Также российским компаниями рекомендуется перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. По возможности направляя самолеты в аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Все аэропорты, кроме указанных выше, работают в штатном режиме.

Росавиация ранее уже продлевала срок действия ограничений из-за небезопасной ситуации для гражданских судов в зоне нахождения этих аэропортов.

Новости путешествий,Росавиация,
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