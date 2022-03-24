Россиянка полетела в Турцию и раскрыла обстановку на курорте

«Может быть, кто-то скажет: "Куда вас несет, сидите дома с такими ценами". Но мы и до этого всю пандемию сидели дома и ждали непонятно чего. И думали, что вот-вот все наладится и будет как раньше. Но как раньше не будет никогда, и нужно продолжать жить, а не откладывать жизнь на потом», — считает россиянка.