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1 час назад

Мужчина из Омска перешел Байкал пешком

Мария Каткова

Сергей Лебединский, который живет в Омске, пешком прошел по льду Байкала 650 километров с севера на юг. На путешествие у него ушло две недели. Об этом сообщает ГТРК «Иртыш».

Мужчина из Омска перешел Байкал пешком
Фото: РамблерРамблер

Планировалось, что он преодолеет весь маршрут за 13 дней, но в итоге проход по Байкалу занял 15 дней. Всему виной стали боли в суставах и травма колена, как отметил сам Сергей. По его словам, он составлял маршрут несколько лет.

«Держать среднюю скорость в пять километров в час на протяжении 10–12 часов, и так каждый день в течение полумесяца — безумно сложно, подготовки не хватило. А когда не хватает подготовки, приходится продолжать вопреки и наперекор»

Путешественник добавил, что целью своего похождения он ставил изучение жизни населения на Берегу озера, а также планировал проверить свои возможности.

Ранее сообщалось, стоит ли ехать на Байкал летом.

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