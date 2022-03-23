Мужчина из Омска перешел Байкал пешком

Сергей Лебединский, который живет в Омске, пешком прошел по льду Байкала 650 километров с севера на юг. На путешествие у него ушло две недели. Об этом сообщает ГТРК «Иртыш».

Фото: Рамблер Рамблер

Планировалось, что он преодолеет весь маршрут за 13 дней, но в итоге проход по Байкалу занял 15 дней. Всему виной стали боли в суставах и травма колена, как отметил сам Сергей. По его словам, он составлял маршрут несколько лет.

«Держать среднюю скорость в пять километров в час на протяжении 10–12 часов, и так каждый день в течение полумесяца — безумно сложно, подготовки не хватило. А когда не хватает подготовки, приходится продолжать вопреки и наперекор»