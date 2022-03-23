«Налички осталось буквально дней на семь»: российские туристы не могут вернуться с Кубы

Российские туристы уже месяц не могут вернуться с Кубы. Ближайшие рейсы в Россию предварительно намечены на 27 и 30 марта, но точных подтверждений нет ни в консульстве, ни в посольстве, ни в «Аэрофлоте» . На полеты на Кубу нет запрета, поэтому оттуда и не эвакуируют. А авиакомпании туда не летают из-за опасений ареста самолетов в связи с претензиями лизингодателей. Застрявшие туристы создали телеграм-каналы, где делятся информацией.

«Информация по количеству человек, застрявших на Кубе, различная. По информации от турфирм, которые написали в чате, застряло 260-300 человек. Нана Михайловна, это генконсул на Кубе, говорила о 105, которые изъявили желание вернуться на родину. Может быть, даже не все подали, не у всех получается зайти на «Госуслуги», не у всех получается зарегистрироваться в зарубежном помощнике, не приходят сообщения. У нас знакомые, они москвичи, у них вообще здесь не работает сим-карта, то есть им даже «Аэрофлот» не смог дозвониться, когда был обзвон 16 марта и нам говорили, что через два-три дня будет вывозной рейс. «Аэрофлот» как позвонил 16-го числа, больше никакой информации от «Аэрофлота» не поступало. «Аэрофлот» говорит: смотрите новости группы. С работы мне позвонили и сказали, что в Ростуризме называют 27 марта, но рейс еще не согласован и никто никаких точных прогнозов не дает. У людей заканчивается наличка. Мы сейчас переехали в самый дешевый отель, очень бюджетный, на завтраках, питаться тут тоже дешево. Если закончится наличка, мы здесь обречены остаемся. Налички осталось буквально дней на семь, наверное».