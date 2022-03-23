«Налички осталось буквально дней на семь»: российские туристы не могут вернуться с Кубы

Российские туристы уже месяц не могут вернуться с Кубы. Ближайшие рейсы в Россию предварительно намечены на 27 и 30 марта, но точных подтверждений нет ни в консульстве, ни в посольстве, ни в «Аэрофлоте». На полеты на Кубу нет запрета, поэтому оттуда и не эвакуируют. А авиакомпании туда не летают из-за опасений ареста самолетов в связи с претензиями лизингодателей. Застрявшие туристы создали телеграм-каналы, где делятся информацией.
Ситуация скоро станет критической, рассказал Business FM один из таких туристов. Россиянин отдыхал на Кубе с маленьким ребенком, но деньги скоро подойдут к концу. У улетающих туристов он успел разменять евро по 143 рубля. Кто-то, по его словам, смог позволить себе улететь до Стамбула, а оттуда в Москву. Всего 250 тысяч рублей на человека. Турист пожелал остаться анонимным:
«Информация по количеству человек, застрявших на Кубе, различная. По информации от турфирм, которые написали в чате, застряло 260-300 человек. Нана Михайловна, это генконсул на Кубе, говорила о 105, которые изъявили желание вернуться на родину. Может быть, даже не все подали, не у всех получается зайти на «Госуслуги», не у всех получается зарегистрироваться в зарубежном помощнике, не приходят сообщения. У нас знакомые, они москвичи, у них вообще здесь не работает сим-карта, то есть им даже «Аэрофлот» не смог дозвониться, когда был обзвон 16 марта и нам говорили, что через два-три дня будет вывозной рейс. «Аэрофлот» как позвонил 16-го числа, больше никакой информации от «Аэрофлота» не поступало. «Аэрофлот» говорит: смотрите новости группы. С работы мне позвонили и сказали, что в Ростуризме называют 27 марта, но рейс еще не согласован и никто никаких точных прогнозов не дает. У людей заканчивается наличка. Мы сейчас переехали в самый дешевый отель, очень бюджетный, на завтраках, питаться тут тоже дешево. Если закончится наличка, мы здесь обречены остаемся. Налички осталось буквально дней на семь, наверное».
Ранее Business FM рассказывала истории туристов, которые уже месяц не могут вернуться из Египта и Мексики. Самостоятельным туристам сейчас вряд ли удастся помочь, сказали радиостанции в ассоциации «Турпомощь».