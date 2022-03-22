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2 часа назад

Turkish Airlines начнет летать из Санкт-Петербурга в Анталью

Диана Товсепова

С 1 апреля авиакомпания Turkish Airlines начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью. Об этом сообщает ООО "Воздушные ворота Cеверной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

Turkish Airlines начнет летать из Санкт-Петербурга в Анталью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Первого апреля 2022 года из аэропорта "Пулково" авиакомпания Turkish Airlines приступит к выполнению рейсов в Анталью. Рейсы будут ежедневными", — сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что "Аэрофлот" начнет летать на Шри-Ланку с 8 апреля. Рейсы из Москвы будут проводится в среду, пятницу и субботу, а из Коломбо в четверг, субботу и воскресенье.

Новости путешествий,Turkish Airlines,Аэрофлот,
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