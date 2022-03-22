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2 часа назад

В Грузии снимают основные антиковидные ограничения

Мира Маркина

Координационный совет по борьбе с коронавирусом в Грузии принял решение отменить масочный режим на улицах с 28 марта. Но с некоторыми нюансами. Об этом сообщает РИА Новости.

В Грузии снимают основные антиковидные ограничения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Упраздняется обязательное ношение медицинских масок в открытых пространствах и будет иметь лишь рекомендательный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях на данном этапе ограничение сохраняется», — говорится в заявлении главы оперативного штаба совета Георгия Гибрадзе.

Также в Грузии снимаются ограничения по количеству посетителей в заведениях общественного питания, на спортивных, творческих и других мероприятиях.

Согласно решению совета, сотрудники, которые работали дистанционно, будут обязаны вернуться на свои рабочие места 28 марта. Гражданам Грузии, прибывшим на родину без ПЦР-теста, больше не придется соблюдать режим самоизоляции.

Ранее мы рассказывали о том, остается ли в силе требование носить маски на объектах ж/д.

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