Крым предложил защитить яхты российских олигархов

Власти Крыма предложили убежище российским яхтам, чтобы дать их владельцам возможность защитить суда от задержания в западных странах. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Так губернатор отреагировал на задержание в странах Запада яхт российских олигархов. «Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию — пиратству. Оно у них в крови. Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище от беспредела. Места хватит всем. Крым — территория права и безопасности», — написал Аксенов.

Губернатор также напомнил, что в Крыму планируют реализовывать госпрограмму, в рамках которой собираются построить сети яхтенных марин и портопунктов, и добавил, что некоторые яхты уже вошли в акваторию Черного моря, «спасаясь от беззакония».