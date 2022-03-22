«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Египта и ОАЭ

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» начала прием заявок от пассажиров, которые не смогли покинуть Египет и ОАЭ. Для них будут организованы специальные вывозные рейсы, сообщает РИА Новости.

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«Заявки на вылеты из Египта принимаются до 22 марта 2022 года, из ОАЭ — до 24 марта», — говорится в заявлении перевозчика.

ФИО пассажира

номер билета и отмененного рейса

дату вылета

контактный телефон. Застрявшим в этих странах россиянам необходимо отправить на почту dom@u6.ru свои данные:

В электронном письме также необходимо указать, где находится пассажир — в Египте или ОАЭ.

Представители авиакомпании предупредили, что после этих дат заявки приниматься не будут. Но за отмененный рейс пассажиры смогут получить компенсацию.