Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
4 часа назад

«Уральские авиалинии» организуют вывозные рейсы из Египта и ОАЭ

Мира Маркина

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» начала прием заявок от пассажиров, которые не смогли покинуть Египет и ОАЭ. Для них будут организованы специальные вывозные рейсы, сообщает РИА Новости.

«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Египта и ОАЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заявки на вылеты из Египта принимаются до 22 марта 2022 года, из ОАЭ — до 24 марта», — говорится в заявлении перевозчика.

Застрявшим в этих странах россиянам необходимо отправить на почту dom@u6.ru свои данные:
  • ФИО пассажира
  • номер билета и отмененного рейса
  • дату вылета
  • контактный телефон.

В электронном письме также необходимо указать, где находится пассажир — в Египте или ОАЭ.

Представители авиакомпании предупредили, что после этих дат заявки приниматься не будут. Но за отмененный рейс пассажиры смогут получить компенсацию.

Ранее стало известно, как помогают в Таиланде россиянам, которые не смогли вылететь из страны из-за отмены рейсов.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители