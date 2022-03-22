«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Египта и ОАЭ

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» начала прием заявок от пассажиров, которые не смогли покинуть Египет и ОАЭ. Для них будут организованы специальные вывозные рейсы, сообщает РИА Новости.
«Заявки на вылеты из Египта принимаются до 22 марта 2022 года, из ОАЭ — до 24 марта», — говорится в заявлении перевозчика.
В электронном письме также необходимо указать, где находится пассажир — в Египте или ОАЭ.
Представители авиакомпании предупредили, что после этих дат заявки приниматься не будут. Но за отмененный рейс пассажиры смогут получить компенсацию.
Ранее стало известно, как помогают в Таиланде россиянам, которые не смогли вылететь из страны из-за отмены рейсов.