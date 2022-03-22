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11 часов назад

Спасатели не обнаружили тела пассажиров на месте крушения Boeing в Китае

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Центральное телевидение Китая сообщило, что спасатели, прибывшие на место крушения Boeing 737, пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа. Об этом пишет РИА Новости. "К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено", - сообщил телеканал в 9:50 утра (4:50 мск). Отмечается, что горная местность создает большие трудности для поисков, но работы продолжаются. Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern, следовавший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился на юге Китая 21 марта. Официальных сведений о погибших и пострадавших в результате происшествия также на данный момент нет. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Как заявил авиационный эксперт Ван Янъань, к крушению воздушного судна мог привести отказ двигателя. При этом он подчеркнул, что делать какие-либо выводы пока еще рано, так как для этого необходимо расшифровать показания черных ящиков. Сообщалось, что на борту упавшего Boeing 737 не было иностранных граждан.

Спасатели не обнаружили тела пассажиров на месте крушения Boeing в Китае
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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