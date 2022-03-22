Спасатели не обнаружили тела пассажиров на месте крушения Boeing в Китае

Центральное телевидение Китая сообщило, что спасатели, прибывшие на место крушения Boeing 737, пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа. Об этом пишет РИА Новости. "К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено", - сообщил телеканал в 9:50 утра (4:50 мск). Отмечается, что горная местность создает большие трудности для поисков, но работы продолжаются. Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern, следовавший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился на юге Китая 21 марта. Официальных сведений о погибших и пострадавших в результате происшествия также на данный момент нет. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Как заявил авиационный эксперт Ван Янъань, к крушению воздушного судна мог привести отказ двигателя. При этом он подчеркнул, что делать какие-либо выводы пока еще рано, так как для этого необходимо расшифровать показания черных ящиков. Сообщалось, что на борту упавшего Boeing 737 не было иностранных граждан.