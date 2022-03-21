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1 час назад

В Таиланде организовали помощь застрявшим в стране россиянам

Стелла Шмель

Тайцы организовали центры помощи и горячие линии для российских путешественников, которые не смогли вернуться домой из-за отмен прямых рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального менеджеро тайской принимающей компании "Илвес тур" Виктора Кривенцова.

Эксперт отметил, что российские авиакомпании решают по-разному вопрос вывоза пассажиров:

"В отличие от ситуации с ковидом два года назад, когда государство организованно вывозило всех, у кого были билеты, независимо от перевозчика, сейчас каждая авиакомпания "за себя".

"Аэрофлота" есть рейсы с Пхукета и из Бангкока. Компания вывозит своих пассажиров с помощью перевозчика iFly. "Уральские авиалинии", которые также летали в Таиланд, пока только собирают данные. Информации о вывозе их пассажиров нет. Как и от S7, которая также раньше активно летала в Таиланд".

Кто не может или не имеет желания ждать прямых перелетов, может самостоятельно выехать, купив билет на рейс с пересадкой. Стоимость билета варьируется от курса валют, что оказалось не очень удобно.

Также местные власти помогают решить проблему с документами: право на безвизовое пребывание в стране дается сроком на 30 дней, после чего путешественник должен подтвердить свой статус документально.

"Посольство в Таиланде и консульства на Пхукете и Самуи выдают туристам справки о невозможности вылета домой по истечении разрешенного срока пребывания в стране. Зачастую продлевают на 30 суток, и в обычно бесплатно",

- отметил эксперт.

Ранее мы писали, что российских туристов просят платить наличными в Таиланде.

Новости путешествий,Видео,Уральские авиалинии,АК S7,Аэрофлот,
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