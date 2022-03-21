В Таиланде организовали помощь застрявшим в стране россиянам

"У "Аэрофлота" есть рейсы с Пхукета и из Бангкока. Компания вывозит своих пассажиров с помощью перевозчика iFly. "Уральские авиалинии", которые также летали в Таиланд, пока только собирают данные. Информации о вывозе их пассажиров нет. Как и от S7, которая также раньше активно летала в Таиланд".