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1 час назад

Россиянам раскрыли места для отдыха вдали от цивилизации

Стелла Шмель

Эксперты рассказали, какие места в России подойдут для отдыха вдали от цивилизации. Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова в беседе с URA.RU подробно раскрыла этот вопрос.

Россиянам раскрыли места для отдыха вдали от цивилизации
Фото: unsplash.com/@npiunsplash.com/@npi

"В России есть такие уголки, которые еще не развиты, нет инфраструктуры, туда еще не дошла цивилизация в полном смысле этого слова. Это Камчатка, которую надо развивать. Люди там и в палатках живут, дикая природа. Это Сахалин. Это Алтай, где можно найти место, где в округе на сотни километров никого нет. Байкал, которым еще заниматься и заниматься. Туристы летают и довольны. Кто-то ездит смотреть лед необыкновенный в феврале, кто-то летом, рыбу ловить".

Пока еще в этих местах нет развитой инфраструктуры, но она обязательно там появится, считает Осипова.

"У нас есть нацпроект. Будем развивать, но пока такие места еще есть. Сейчас мы занимаемся развитием Дальнего Востока и Арктики. В основном это отдых для молодых, которые любят путешествовать, находиться в не совсем обычных условиях. Эти места нужно беречь, чтобы инфраструктура, когда до них доберется, не поглотила красоту этих мест и не лишила их изюминки".

Ранее мы писали, что туризм в Италии переживает упадок на фоне отсутствия россиян.

Новости путешествий,Наталия Осипова,
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