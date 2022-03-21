Россиянам раскрыли места для отдыха вдали от цивилизации

Эксперты рассказали, какие места в России подойдут для отдыха вдали от цивилизации. Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова в беседе с URA.RU подробно раскрыла этот вопрос.
"В России есть такие уголки, которые еще не развиты, нет инфраструктуры, туда еще не дошла цивилизация в полном смысле этого слова. Это Камчатка, которую надо развивать. Люди там и в палатках живут, дикая природа. Это Сахалин. Это Алтай, где можно найти место, где в округе на сотни километров никого нет. Байкал, которым еще заниматься и заниматься. Туристы летают и довольны. Кто-то ездит смотреть лед необыкновенный в феврале, кто-то летом, рыбу ловить".
Пока еще в этих местах нет развитой инфраструктуры, но она обязательно там появится, считает Осипова.
"У нас есть нацпроект. Будем развивать, но пока такие места еще есть. Сейчас мы занимаемся развитием Дальнего Востока и Арктики. В основном это отдых для молодых, которые любят путешествовать, находиться в не совсем обычных условиях. Эти места нужно беречь, чтобы инфраструктура, когда до них доберется, не поглотила красоту этих мест и не лишила их изюминки".
Ранее мы писали, что туризм в Италии переживает упадок на фоне отсутствия россиян.