Россиянам раскрыли места для отдыха вдали от цивилизации

"В России есть такие уголки, которые еще не развиты, нет инфраструктуры, туда еще не дошла цивилизация в полном смысле этого слова. Это Камчатка, которую надо развивать. Люди там и в палатках живут, дикая природа. Это Сахалин. Это Алтай, где можно найти место, где в округе на сотни километров никого нет. Байкал, которым еще заниматься и заниматься. Туристы летают и довольны. Кто-то ездит смотреть лед необыкновенный в феврале, кто-то летом, рыбу ловить".