СМИ: туризм в Италии переживает упадок на фоне отсутствия россиян

Туризм в Италии оказался в кризисной ситуации из-за отсутствия русских туристов в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на немецкое издание Das Erste.

В 2019 году в стране побывали 1,7 миллиона гостей из России, которые оставили почти миллиард евро. Туризм в Италии считается одной из системообразующий отраслей, именно доходы от туризма приносят стране 13% от национального ВВП.

Россияне считаются одними из самых активных туристов наряду с китайцами и американцами.

Туристическая отрасль страны сильно пострадала из-за коронавируса, поэтому власти Италии возлагали особенную надежду на иностранных, в том числе русских, путешественников.