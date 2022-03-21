Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

СМИ: туризм в Италии переживает упадок на фоне отсутствия россиян

Стелла Шмель

Туризм в Италии оказался в кризисной ситуации из-за отсутствия русских туристов в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на немецкое издание Das Erste.

В 2019 году в стране побывали 1,7 миллиона гостей из России, которые оставили почти миллиард евро. Туризм в Италии считается одной из системообразующий отраслей, именно доходы от туризма приносят стране 13% от национального ВВП.

Россияне считаются одними из самых активных туристов наряду с китайцами и американцами.

Туристическая отрасль страны сильно пострадала из-за коронавируса, поэтому власти Италии возлагали особенную надежду на иностранных, в том числе русских, путешественников.

Ранее мы писали, что Италия начала выдавать визы.

Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители