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30 минут назад

Часто путешествующая россиянка рассказала о плюсах отдыха в Абхазии

Lenta.ruLenta.ru

Российская туристка, которая часто путешествует по зарубежным странам, рассказала о преимуществах отдыха в Абхазии. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка рассказала о плюсах отдыха в Абхазии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одним из главных плюсов республики девушка назвала ее доступность для соотечественников.

«Абхазия — это не Россия, но заграничный паспорт для посещения дружественной республики россиянам не требуется. Сюда просто попасть: можно долететь до Сочи, а затем доехать до границы на маршрутке. Или арендовать машину и передвигаться самостоятельно»,

— посоветовала она.

Еще одним преимуществом автор назвала невысокие цены на жилье и продукты. Благодаря тому, что в республике можно расплачиваться банковской картой «Мир» и наличными рублями, отдых получается более бюджетный, чем на других зарубежных курортах.

Отдельно блогер выделила красоту местной природы.

«Вам точно сюда, если вы любите дышать морским воздухом, любоваться чистейшим небом и могучими скалами, ловить прохладу в брызгах водопадов, гулять в хвойных лесах»,

— поделилась она впечатлениями.

В конце девушка призналась, что во время поездки в Абхазию ее покорило доброжелательное отношение местных жителей.

«Сейчас многие россияне переживают, что к русским туристам за границей будут относиться не так, как раньше. В Абхазии об этом можно даже не думать. В дружественной республике нас всегда ждут, — заверила путешественница. — Россиян здесь действительно любят».

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