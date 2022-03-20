Россиянка рассказала о плюсах отдыха в Абхазии

Российская туристка, которая часто путешествует по зарубежным странам, рассказала о преимуществах отдыха в Абхазии. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Одним из главных плюсов республики девушка назвала ее доступность для соотечественников.
«Абхазия — это не Россия, но заграничный паспорт для посещения дружественной республики россиянам не требуется. Сюда просто попасть: можно долететь до Сочи, а затем доехать до границы на маршрутке. Или арендовать машину и передвигаться самостоятельно»,
— посоветовала она.
Еще одним преимуществом автор назвала невысокие цены на жилье и продукты. Благодаря тому, что в республике можно расплачиваться банковской картой «Мир» и наличными рублями, отдых получается более бюджетный, чем на других зарубежных курортах.
Отдельно блогер выделила красоту местной природы.
«Вам точно сюда, если вы любите дышать морским воздухом, любоваться чистейшим небом и могучими скалами, ловить прохладу в брызгах водопадов, гулять в хвойных лесах»,
— поделилась она впечатлениями.
В конце девушка призналась, что во время поездки в Абхазию ее покорило доброжелательное отношение местных жителей.
«Сейчас многие россияне переживают, что к русским туристам за границей будут относиться не так, как раньше. В Абхазии об этом можно даже не думать. В дружественной республике нас всегда ждут, — заверила путешественница. — Россиян здесь действительно любят».