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38 минут назад

Россиян, застрявших в Египте, услышали

Катя Кобышева

Роструризм обратился к туроператорам с просьбой обеспечить всем россиянам комфортные и безопасные условия проживания. Об этом написала руководитель ведомства Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Россиян, застрявших в Египте, услышали
Фото: pixabay.compixabay.com

Накануне был отменен вывозной рейс 686 авиакомпании Azur Air. Россияне вынуждены оставаться на месте и ждать возвращения домой. Некоторые из туристов пожаловались на неподходящие условия их экстренного размещения. На эти жалобы отреагировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Глава ведомства подчеркнула, что данный рейс пришлось отменить из-за новых санкций США.

"Сейчас туроператоры за свой счет продлевают туристам проживание. Все туристы, которые не смогли вовремя улететь домой, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым. Мы со своей стороны получили от туристов ряд жалоб на условия размещения и уже связались с туроператорами с просьбой обеспечить туристам комфортные и безопасные условия до возвращения домой", — написала Зарина Догузова.

Она напомнила, что туристы должны оставаться на связи и ждать новостей. По словам чиновницы, сейчас представители Росавиации и авиационных властей Египта "работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время".

Ранее мы писали о том, как относятся к россиянам в Грузии.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,Росавиация,
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