В Россию вернется авиакомпания Ethiopian Airlines

Авиаперевозчик Эфиопии Ethiopian Airlines сообщил о возобновлении перелетов из Москвы в Аддис-Абебу с 12 апреля 2022 года. Об этом сообщает АТОР.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-787 Dreamliner четыре раза в неделю из аэропорта Домодедово.

Приобрести билеты можно только в системах бронирования туроператоров, у агентов и в офисах авиакомпании: на официальном сайте и в приложении объявлений пока нет. Стоимость перелета стартует от 68 тысяч рублей в одну сторону.

Представители туротрасли ожидают, что рейсы будут востребованы у россиян, планирующих отдых в Эфиопии, Кении, ЮАР, Танзании и других африканских странах.