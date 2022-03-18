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1 час назад

В Россию вернется авиакомпания Ethiopian Airlines

Даша Краснова

Авиаперевозчик Эфиопии Ethiopian Airlines сообщил о возобновлении перелетов из Москвы в Аддис-Абебу с 12 апреля 2022 года. Об этом сообщает АТОР.

В Россию вернется авиакомпания Ethiopian Airlines
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-787 Dreamliner четыре раза в неделю из аэропорта Домодедово.

Приобрести билеты можно только в системах бронирования туроператоров, у агентов и в офисах авиакомпании: на официальном сайте и в приложении объявлений пока нет. Стоимость перелета стартует от 68 тысяч рублей в одну сторону.

Представители туротрасли ожидают, что рейсы будут востребованы у россиян, планирующих отдых в Эфиопии, Кении, ЮАР, Танзании и других африканских странах.

До этого мы рассказывали про 5 способов феерично испортить свой авиаперелет.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,
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