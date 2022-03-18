Таиланд отменяет обязательный ПЦР-тест перед въездом

Власти Таиланда планируют с 1 апреля отменить ПЦР-тест для въезда в королевство. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел Натапану Нопакун.

При этом сохраняются ПЦР-тест в день прилета и антигенный тест на пятый день пребывания в стране.

"С 1 апреля путешественники, прибывающие в страну для прохождения карантина, будут находиться в изоляции лишь пять дней вне зависимости от статуса вакцинации", - добавил он.

Сейчас период карантина для туристов составляет 10 дней.

"С апреля по май мы рассчитываем выйти на плато, это означает, что число инфицированных перестанет расти и будет оставаться на том же уровне", - продолжил Нопакун.

Для реализации поставленных целей лечение коронавируса должно быть доступным для всех, а уровень смертности - ниже 0,1%.

В планах правительства с 1 июля разрешить полностью вакцинированным путешественникам прибывать в Таиланд без сдачи каких-либо тестов на коронавирус. Вместе с тем непривитым туристам нужно будет пройти антиген-тест по прилете.