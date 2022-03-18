Россия и Индия увеличат число авиарейсов

"Я уверен, что Индия не просто может принять максимальное число российских туристов, но и была бы заинтересована в этом. У нас, к сожалению, пока приостановлены регулярные рейсы "Аэрофлота" — это общая ситуация для всех стран на данном этапе", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".