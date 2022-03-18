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49 минут назад

Россия и Индия увеличат число авиарейсов

Даша Краснова

Москва и Нью-Дели увеличат количество авиарейсов. Индия может принять больше путешественников из РФ. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов.

Россия и Индия увеличат число авиарейсов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Я уверен, что Индия не просто может принять максимальное число российских туристов, но и была бы заинтересована в этом. У нас, к сожалению, пока приостановлены регулярные рейсы "Аэрофлота" — это общая ситуация для всех стран на данном этапе", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Сейчас рейсы между Москвой и Нью-Дели осуществляет авиакомпания Air India. Но скоро количество полетов будет увеличено.

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