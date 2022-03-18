Спрогнозирована ситуация с ценами на отдых в России

«Мы пытаемся понять, в какой мере удорожание продуктов отразится на ценах на лето. Реально цены еще не сдвинулись. Есть какие-то отдельные герои, которые уже сейчас сдвинули цены, но мы им предлагаем все-таки взять паузу и подумать еще пару недель. Все может подешеветь или вдруг они ошиблись и все подорожает на пять процентов всего, а не на 20. В основном отели взяли паузу и старые условия действуют. Инфляционный фактор пока скрыт и удорожание — это только ожидания. Если через две недели выяснится, что сахар подешевел то подорожания не будет совсем», — сообщил гендиректор турфирмы.