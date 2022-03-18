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22 минуты назад

Режим закрытого неба на юге страны продлили до 26 марта

Даша Краснова

По данным СМИ, в России продлили запрет на перелеты гражданских судов в части воздушного пространства на юге России до 26 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.

Режим закрытого неба на юге страны продлили до 26 марта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Продлили до 26 марта", - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, что с 24 февраля Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины. Ограничение действовало до 20 марта.

Для организации перевозки пассажиров в города, где закрыты аэропорты, аиакомпании используют аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

До этого мы рассказывали, почему гавайский остров Ниихау закрыт уже более 100 лет.

Новости путешествий,Минтранс РФ,
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