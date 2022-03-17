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54 минуты назад

В авиакомпаниях отменяют масочный режим

Стелла Шмель

Вслед за "Аэрофлотом" авиакомпания Utair разрешила пассажирам своих рейсов летать без защитных масок. Изменения вступили в силу 17 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Utair.

В авиакомпаниях отменяют масочный режим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании",

— говорится в сообщении президента компании Олега Семенова.

Отмечается также, что использование масок для собственного комфорта приветствуется и не возбраняется.

Ранее мы писали, что вирусолог Альтштейн посоветовал продолжать носить маски.

Новости путешествий,Олег Семенов,Ютэйр,Аэрофлот,
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