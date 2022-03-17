Названы самые популярные горнолыжные курорты России

Эксперты составили список самых популярных горнолыжных курортов россиян.

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Специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели исследование и выяснили, что в 2022 году большинство россиян предпочли отдых в Красной Поляне. На втором месте по популярности - курорты Башкирии: Металлург-Магнитогорск (Банное) и «Абзаково».

Также в список популярных горнолыжных направлений вошли курорты Байкальска и турцентр Шерегеш. Востребованными оказались и комплексы в Самаре, в Алтайском крае и в Горно-Алтайске.