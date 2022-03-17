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1 час назад

Названы самые популярные горнолыжные курорты России

Стелла Шмель

Эксперты составили список самых популярных горнолыжных курортов россиян.

Названы самые популярные горнолыжные курорты России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели исследование и выяснили, что в 2022 году большинство россиян предпочли отдых в Красной Поляне. На втором месте по популярности - курорты Башкирии: Металлург-Магнитогорск (Банное) и «Абзаково».

Также в список популярных горнолыжных направлений вошли курорты Байкальска и турцентр Шерегеш. Востребованными оказались и комплексы в Самаре, в Алтайском крае и в Горно-Алтайске.

Ранее мы писали, где недорого покататься на лыжах.

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