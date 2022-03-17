Назван срок вывоза россиян из Таиланда и карибских стран

Российская авиакомпания «Аэрофлот» в ближайшее время планирует вывозить российских туристов специальными рейсами из Таиланда и стран Карибского бассейна. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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«С 18 марта "Аэрофлот" планирует начать вывоз Россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна. Авиакомпания будет перебронировать пассажиров на рейсы других перевозчиков по альтернативным маршрутам»,

— назвали срок организации спецрейсов в компании.

Также отмечается, что в четверг и пятницу, 18 и 19 марта, перевозчик запланировал специальные рейсы из городов Турции — Антальи и Стамбула.